"Мощная советская традиция". Эксперт назвал причину эффективности путинской пропаганды

В РФ власть, что бы не случилось, объявляет о своей очередной "блистательной победе", отметил Эйдман.

Одной из причин эффективности путинской пропаганды является то, что она опирается на "мощную советскую традицию", подчеркнул эксперт Reuters

Во времена СССР власти внушали людям, что они живут в самой великой и передовой стране, США — главный враг, но, вырастая, жители узнавали, что в других странах живут намного лучше, из-за чего у россиян возникло "болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром".

Кремль тогда и сейчас "умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг власти", написал российский социолог и публицист Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

По его словам, одна из причин эффективности путинской пропаганды заключается в том, что она опирается на "мощную советскую традицию".

"Советским людям внушали, что они живут в самой великой и передовой стране, а США — главный соперник и враг, но мы все равно круче. Вырастая, жители СССР сталкивались с убогостью и идиотизмом российского быта и узнавали, что в других странах (и, что самое обидное, в США) люди живут намного лучше", — отметил автор.

Эксперт добавил, что "эта сшибка вызывала когнитивный диссонанс: если мы такие великие, почему мы так убого живем". "Отсюда болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром", — считает он.

"И тогда, и сейчас Кремль умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг власти. Одна из причин эффективности путинской пропаганды в том, что она опирается на эту мощную советскую традицию", — подчеркнул Эйдман.

"Что бы не случилось, власть объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически меняя показания прямо по ходу пьесы. Население, немного поколебавшись, верит новой лжи. Ведь она, как чудодейственная психотропная микстура, избавляет от комплексов и выводит из депрессии", — полагает социолог.

Ранее российский журналист Александр Сотник выразил мнение, что в РФ уже идет гражданская война, "ее ведут граждане "советской" национальности, ведут против всех остальных".