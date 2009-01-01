Мощнейший ураган Ирма уничтожил два острова в Карибском море, есть жертвы, опубликованы фото и видео

Острова Сен-Мартен и Барбуда фактически уничтожены.

Reuters

В Карибском бассейне мощнейший ураган "Ирма" буквально сровнял с землей два острова — Сен-Мартен и Барбуда.

По официальным данным, на острове Сен-Мартен погибли 6 человек. Почти все здания разрушены, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Глава местного совета назвал произошедшее огромной катастрофой.

"Это огромная катастрофа, 95% острова разрушена. Я в шоке и полной растерянности от произошедшего", - заявил он.

"Ирма" накануне достигла силы наивысшей, пятой категории: скорость ветра в центре вихря приближалась к 300 км/ч. На пути урагана оказались Антигуа, Барбуда, Сен-Мартен (Синт-Мартин) и Сен-Бартс.

На островах "Ирма" срывала крыши с самых основательных построек и разрушала менее прочные, вырывала с корнем деревья, обрывала линии электропередач.

Скорость ветра при прохождении "Ирмы" через регион превышала 260 км/ч и при порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, волны при этом достигали 12 метров.

Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) — Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тысяч человек, в голландской — 40 тысяч. На французской части жертвами стихии стали не менее 6 человек. Там разрушены почти все строения.

О жертвах и разрушениях в южной части острова, Синт-Мартине, пока не сообщается. Министр внутренних дел Нидерландов Роналд Пластерк рассказал, что этот район "отрезан от мира": нет электричества, связи, закрыты морской порт и аэровокзал.

Ранее премьер-министр Антигуа и Барбуда заявил, что на острове Барбуда (120 км восточнее Сен-Мартена) разрушено 90% домов, погиб один человек. Глава правительство оценил ущерб от стихии в 150 млн долларов (10% годового ВВП страны).

Напомним, в США оценили убытки от урагана "Харви", которые составляют от 150 до 180 млрд долларов.