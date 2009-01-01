Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака. Жертвами стихии стали 145 человек

Более 850 человек получили ранения.

Жертвами стихии стали 145 человек Reuters

В воскресенье вечером, 12 ноября, в 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы, произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на геологическую службу США.

Согласно информации, очаг залегал на глубине около 34 километров. Там магнитуду оценили в 7,2.

В то же время, метеорологическая служба Ирака оценила землетрясение в 6,5. Также сообщается, что толчки ощущались в том числе и в Багдаде.

Землетрясение магнитудой 7,3 баллов, которое произошло в районе границы между Ираном и Ираком унесло жизни по меньшей мере 145 человек. Об этом стало известно из государственных средств массовой информации в двух странах, пишет Reuters.

По меньшей мере 141 человек погиб в Иране, сообщил на государственном телевидении представитель национальной организации по борьбе с бедствиями Бехнам Саиди. По его словам, более 850 получили ранения.

Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях Ирана, но наиболее пострадавшей стала провинция Керманшах, в которой объявлен трехдневный траур.

Более 97 человек погибли в городе Сарпол Захаб в Керманшахе, примерно в 15 км от границы с Ираком. Основная больница города была серьезно повреждена, но продолжила лечить сотни раненых.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Мексике погибли более 320 человек.