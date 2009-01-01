Мощное землетрясение в Мексике, 150 человек погибли, 44 здания разрушены, опубликованы фото и видео

В результате обрушения школы после подземных толчков в Мехико погиб 21 ребенок.

Reuters

В центральной Мексике в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 баллов погибли, по меньшей мере, 150 человек.

В результате подземных толчков в густонаселенной столице Мексики, городе Мехико обвалились здания, спасатели занимаются поиском выживших под обломками, им помогают сотни волонтеров, пишет Reuters.

Как сообщает AFP со ссылкой на правительство, в Мехико погиб 21 ребёнок из-за обрушения школы после землетрясения.

"21 ребёнок погиб в Мехико в результате обрушения школы после подземных толчков", — пишет агентство.

#BREAKING Twenty-one children killed in Mexican quake-toppled school: gov't — AFP news agency (@AFP) 20 вересня 2017 р.

Во время землетрясения тысячи человек в панике выбежали на улицы, а миллионы остались без электричества.

Мэр Мехико Мигель Ангел Манкера сообщил, что 44 здания в столице страны были серьезно повреждены или разрушены, в некоторых местах произошла утечки газа и пожары. Пострадали как жилые дома, так и предприятия, школы и супермаркет.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что в Мексике на территории трех штатов в результате мощного землетрясения погибли не менее 58 человек.

Видео: youtube.com; CBS Los Angeles