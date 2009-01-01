Мощное землетрясение в Мексике: погибли более 320 человек

В штате Мехико после подземных толчков скончались почти 190 людей.
Об этом он написал в своем Twitter.
По данным чиновника, больше всего людей погибло в штате Мехико — 186.
После подземных толчков в штате Морелос скончались 73 человека, в штате Пуэбла — 45, в штате Эдомекс — 13, в штате Герреро — шесть, в штате Оахака — один.
Напомним, в Мексике 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла, из-за него, в частности, в Мехико обвалились здания, людей под завалами искали спасатели и волонтеры.