Мощное землетрясение в Мексике: погибли почти 300 человек

Спасатели ищут людей, оставшихся под завалами.
Об этом он написал в своем Twitter.
По данным агентства Укринформ, спасатели продолжают искать выживших, из-под завалов уже освободили 69 людей.
После подземных толчков в штате Мехико погибли 157 человек, в штате Морелос — 73, в штате Пуэбла — 45, в штате Эдомекс — 13, в штате Герреро — шесть, в штате Оахака — один.
Напомним, в Мексике 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла, из-за него, в частности, в Мехико обвалились здания, людей под завалами искали спасатели и волонтеры.