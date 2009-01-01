Мощное землетрясение в Мексике: погибли почти 300 человек

Спасатели ищут людей, оставшихся под завалами.

Последствия землетрясения в Мексике, иллюстрация Reuters

Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте сообщил, что в стране количество жертввозросло до 295 человек.

Об этом он написал в своем Twitter.

По данным агентства Укринформ, спасатели продолжают искать выживших, из-под завалов уже освободили 69 людей.

После подземных толчков в штате Мехико погибли 157 человек, в штате Морелос — 73, в штате Пуэбла — 45, в штате Эдомекс — 13, в штате Герреро — шесть, в штате Оахака — один.

Напомним, в Мексике 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла, из-за него, в частности, в Мехико обвалились здания, людей под завалами искали спасатели и волонтеры.