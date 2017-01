Мощные торнадо принесли смерть и разрушение в США, опубликованы фото и видео

Мощные торнадо принесли смерть и разрушение в шесть американских штатов.

В штатах Джорджия и Миссисипи из-за экстремальных погодных условий погибли минимум 18 человек, сообщает русская служба ВВС со ссылкой на местные экстренные службы.

Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в семи округах на юге штата, где погибли 14 человек.

"Непогода разрушила поселения и дома на юге и в центре Джорджии, и штат направляет все имеющиеся ресурсы в пострадавшие районы", — говорится в заявлении губернатора.

Власти округа Брукс сообщают, что два человека погибли после того, как торнадо поднял в воздух жилой фургон и перенес его почти на 100 метров.

Соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп.

Еще четыре человека погибли и более 50 пострадали в результате торнадо в штате Миссисипи, где скорость ветра достигала 218 км/ч.

Watch as debris goes airborne from a #tornado in Auburn, #Alabama today. Video: rocky_wanginusa/Instagram pic.twitter.com/lLHid92cQF