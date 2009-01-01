Мощный оползень на мусорной свалке в Эфиопии: погибли 46 человек, десятки пропали без вести

Спасателям удалось спасти жизнь 37 человек.
Большинство жертв — сборщики мусора, которые искали вещи на свалке. Из них 32 — женщины, пишет Deutsche Welle .
Оползень накрыл более 37 самодельных домов скваттеров, живущих на муссорной свалке в Коши на окраине Аддис-Абебы, сказал Дагмавит Могес, глава городского коммуникационного бюро.
По его словам, большинство умерших были женщинами и детьми, он также ожидает, что в ближайшие часы будет найдено больше тел.
При этом спасателям удалось спасти жизнь 37 человек.
По словам, пресс-секретаря местной власти в воскресенье, вероятность дальнейших оползней пока изучается.
Свалку Коше использовали в городе на протяжении около 50 лет. В столице восточноафриканской страны проживают четыре миллиона жителей.
Фото: tesfanews.net; Видео: DD News