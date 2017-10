Мощный ураган обрушился на Ирландию: первая жертва и сорванные крыши, опубликованы фото и видео

Людей предупредили о "потенциальной опасности для жизни".

Reuters

Ураган "Офелия" обрушился на Ирландию . Уже есть первая жертва — погибла женщина из-за того, что часть дерева упала на ее машину.

Отмечается, что у тысяч жителей уже нет электричества, сообщает УНИАН со ссылкой ВВС.

Людей предупредили о "потенциальной опасности для жизни", поскольку порывы ветра у южного побережья Ирландии достигают 109 миль в час (176 км/ч).

Как полагают ирландские метеорологи, "Офелия" может стать самым мощным штормом, обрушившимся на остров за последние 50 лет.

Roof gone from stand in passage west gaa club. #ophelia pic.twitter.com/mZm4uQ8rAo — Billy OK (@bingobars) 16 октября 2017 г.

