Мощный взрыв на рынке в Пакистане: погиб 21 человек, 40 ранены

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1 / 2 Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. (twitter.com/ajenews)

Армия Пакистана сообщила, что на рынке взорвалась самодельная бомба. Вероятно, она могла быть заложена на прилавке с томатами.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. twitter.com/ajenews

В северо-западном районе Пакистана в городе Куррам на овощном рынке произошел мощный взрыв, в результате которого 21 человек погиб, а порядка 40 — получили ранения.

Как сообщил местный чиновник Саджид Хусайн Тури, все погибшие — представители местных племен, сообщает Reuters.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Между тем армия Пакистана сообщила, что на рынке взорвалась самодельная бомба. Вероятно, она могла быть заложена на прилавке с томатами.

При этом местные власти сообщают, что теракт мог устроить смертник.

По словам очевидцев, тела были разбросанные вокруг рынка, раненые взывали о помощи.

"Там не было ни скорой помощи, и люди должны были нести потерпевший в автомобили и везти в больницу," — пишет издание.

Напомним,в октябре 2016 года в пакистанском городе Кветта в результате нападения боевиков на общежитие полицейской академии погибли 60 и получили ранения по меньшей мере, 122 новобранцев.

фото: aljazeera.com