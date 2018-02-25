Мощный взрыв в британском городе Лестер. Полиция заявила о "крупном инциденте", фото и видео

Сообщается о крайне тяжелом состоянии четырех пострадавших.

Взрыв разрушил дом и магазин Фото: JASON SENIOR/SWNS.COM

В Британии в городе Лестер 25 февраля прогремел мощный взрыв , в результате которого были разрушены жилой дом и круглосуточный магазин.

Серьезные ранения получили четыре человека. Об этом сообщает The Telegraph.

"Мы можем подтвердить, что четыре пациента из района были направлены в Королевскую больницу в критическом состоянии. Полиция рекомендует всем избегать района взрыва", - говорится в сообщении.

Жители Лестера, проживающие в мили от эпицентра происшествия, сообщают, что их дома содрогались от взрывной волны.

Фото: JASON SENIOR/SWNS.COM

Фото: REUTERS/Darren Staples

Фото: REUTERS/Darren Staples

В управлении полиции графства Лестершир попросили граждан избегать посещения места инцидента. Правоохранители констатировали, что произошел "крупный инцидент", но подробности пока не афишируют. Известно, что на место происшествия выезжали шесть пожарных машин.

Напомним, ранее взрыв случился в центре Баку вблизи станции метро "28 мая". Причиной послужила утечка газа.