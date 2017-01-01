Мощный взрыв в Кабуле: 40 погибших, десятки раненых

По данным СМИ, целью нападения было агентство новостей "Afghan Voice"

Афганские полицейские на месте взрыва. Reuters

В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва 40 человек погибли, 30 получили ранения.

"40 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в Кабуле", — говорится в сообщении со ссылкой на Министерство внутренних дел, пишет местное издание 1tvnews.af.

Взрыв произошел в районе Калаи Назир. В этом районе также находится информационное агентство и культурный центр.

По данным СМИ, целью нападения было агентство новостей "Afghan Voice"

По данным МВД, бомбу привел в действие террорист-смертник.

Еще два взрыва были вызваны магнитными бомбами, прикрепленными к стенам культурного центра " Tebyan". Во время этих взрывов никто не пострадал.

Напомним, 20 октября в Кабуле террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство, погибли не менее 30 человек.

Кроме того, 17 октября, в афганском городе Гардез, который является столицей провинции Пактия, террористы напали на центр подготовки полиции — прогремели два взрыва, был бой, погибли 20 человек, более 70 получили ранения.