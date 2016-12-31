"Мошенник и потенциальный диктатор". Сорос дал хлесткую характеристику Трампу

США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, в то время как меньшинства будут страдать, пишет Сорос.

Сорос дал хлесткую характеристику Трампу Reuters

Приход Дональда Трампа к власти позволит некоторым диктаторам достичь компромисса с американцами.

Об этом идет речь в статье американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса, пишет "Европейская правда".

"Демократия переживает кризис. Даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора. Хотя Трамп смягчил свою риторику после избрания, он не изменил ни свое поведение, ни своих советников. В составе его кабинета — некомпетентные экстремисты и отставные генералы", — пишет Сорос.

Он убежден, что, несмотря на это, демократия в США выстоит, поскольку американская система государственного устройства достаточно сильная, чтобы противостоять перегибам со стороны исполнительной власти, и это предотвратит превращение потенциального в настоящего диктатора.

"Но США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, в то время как меньшинства будут страдать. США не смогут защищать и продвигать демократию в остальных странах мира. Наоборот, Трамп будет более приемлем для диктаторов. Это позволит некоторым из них достичь компромисса с США, а другим - продолжать свои дела без помех. Трамп хочет договариваться, а не отстаивать принципы", — считает Сорос.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, как Путин попытается обмануть Трампа.