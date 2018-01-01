Москалькова назвала поведение Денисовой у стен российской колонии "агрессивным"

Российский омбудсмен заявила, что в Киеве ей не оказали необходимую поддержку.

Москалькова заявила, что Денисова пытается наладить диалог в "ультимативной форме". Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова возмутилась поведением украинского омбудсмена Людмилы Денисовой , которая сегодня прибыла в колонию, где удерживается политзаключенный Олег Сенцов.

"Чрезвычайную обеспокоенность вызывают непонятные действия со стороны Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, которая, без согласования со мной или с компетентными органами России, в очередной раз пыталась дискредитировать принимаемые мною меры по недопущению нарушения прав граждан Украины в рамках договоренностей президента России В. В. Путина и президента Украины П. А. Порошенко" – цитирует Москалькову официальный сайт российского ведомства.

Российский омбудсмен заявила, что украинская коллега не оказала ей необходимую поддержку, когда она намеревалась посетить гражданина России в киевском СИЗО.

"Людмила Денисова два дня назад не оказала совершенно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, содержащегося в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроем пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществлению мониторинговых визитов", - добавила российский омбудсмен.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.

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