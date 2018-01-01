Москалькова сбежала, а Денисову снова не пустили к Сенцову: видео

Сама Москалькова беспрепятственно заехала на территорию колонии.
Как пишет УНИАН, русский омбудсмен Татьяна Москалькова по прилету в аэропорт Салехарда отказалась далее ехать вместе с Денисовой и скрылась.
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Позднее она выложила в своем Instagram фото с территории колонии, подписав его: "Приехала в ИК "Белый медведь" вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым".
А полчаса назад выложила его одно фото:
Видео, как сама Москалькова беспрепятственно заезжает на территорию колонии, выложил у себя на Facebook журналист Роман Цимбалюк.
"Видео для наглядности как выглядит договоренность с президентом России о доступе к "удерживаемым лицам". Услышите про одиннарод можете его пересматривать, оно небольшое", – так он прокомментировал ролик.
Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова посетят Сенцова в Салехарде вдвоем.
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