В Москве прокомментировала намерение Порошенко взыскать с России репарации

В российском Совфеде уверены, что президента Украині ждет трибунал.

В Совете Федерации по обороне и безопасности прокомментировала планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за нанесенный ею ущерб на Донбассе.

"Причиненный народу Донбасса ущерб вследствие гражданской войны, развязанной режимом Порошенко, подлежит несомненному возмещению. Уверена, рано или поздно состоится заседание военного трибунала, на котором будут рассмотрены преступления, совершенные украинским лидером и представителями его режима", - заяила RT член комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Накануне президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой создать межведомственный координационный орган по подготовке иска против России за причиненный ущерб на Донбассе.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа (...) Мы не должны терять ни минуты с формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных ущербов", - заявил Порошенко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram