Мост без правил. Путин нарушил ПДД за рулем КамАЗа: фото

Российский лидер пренебрег ремнем безопасности, а, возможно, и наличием водительского удостоверения.
На опубликованных агентством Reuters фото видно, как глава РФ за рулем КамАЗа возглавил колонну из 30 грузовиков, которые первыми въехали на новоотстроенный Крымский мост.
На снимках, сделанных крупным планом, видно, что Путин не был пристегнут ремнем безопасности, нарушив правила дорожного движения.
Как известно, управлять автомобилем КамАЗ можно лишь в том случае, если открыта в водительском удостоверении категория С. Имеется ли она у Владимира Путина и когда он сдал для этого все необходимые экзамены – неизвестно. Однако, не исключено, что российский лидер ПДД при открытии моста нарушил не единожды.
Напомним, накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге.
Как известно, Крымский мост протяженностью в 19 километров стал самым длинным в Европе, опередив португальский вантовый мост "Васко да Гама" в Лиссабоне (17,2 километра). Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.
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