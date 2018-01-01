Муж порноактрисы, рассказавшей о сексе с Трампом, подал на развод

Информацию о разрыве подтвердил адвокат пары.

Сторми Дэниэлс на презентации своих фирменных футболок Reuters

Глендон Крейн, супруг порноактрисы Сторми Дэниэлс, которая некогда имела любовную связь с нынешним президентом США Дональдом Трампом, подал документы на расторжение брака. Соответствующее сообщение опубликовал американский портал TMZ.

"Мой клиент Сторми Дэниэлс и ее муж Глен решили развестись. Дочь Сторми остается для нее главным приоритетом", — рассказал в понедельник, 23 июля, адвокат Дэниэлс Майкл Авенатти.

К слову, Сторми Дэнилс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) была замужем за Крейном, тоже долго работавшим порноактером, с 2015 года.

Напомним, внебрачная связь Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлc стала достоянием общественности ранее, весной нынешнего года. В дальнейшем женщина несколько раз рассказывала о своем сексе с ним. В дальнейшем Дэниелс даже пришлось судиться с президентом США за право поведать о его "походе налево".

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