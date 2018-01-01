"Мужики отдыхают с девчонками". Девушка из эскорт-сервиса соврала об изнасиловании с замом Медведева

Не прошли тест на чувство юмора и интеллект, пишет Настя Рыбка.

Настя Рыбка рассказала о сексе на яхте Instagram

Девушка из эскорт-сервиса Настя Рыбка, которая вместе с заместителем премьер-министра РФ Сергеем Приходько и олигархом Олегом Дерипаской отдыхала на яхте в Норвегии заявила, что слова об изнасиловании на судне — это шутка.

"Не прошли тест на чувство юмора и интеллект? Ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении об изнасиловании, другие решили, что все "серьезно" (...) Радоваться надо, что мужики на яхте отдыхают с девушками, а не гнобить их за это", — написала она в Instagram.

Отреагировал на расследование и представитель Дерипаски. Он заявил о намерении судиться с Навальным за "дискредитацию репутации" олигарха.

"В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении Олегом Дерипаской действий, противоречащих закону. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации", — приводит цитату российское агентство "Интерфакс".

"Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке", — добавили у олигарха.

Удалось установить и личность мужчины, который привел эскорт девушек к штабу Навального. Именно благодаря этому случаю команда оппозиционера и вышла на Рыбку. Мужчиной оказался депутат от "Единой России" в Красноярском крае Сергей Толмачев. Политик сам подтвердил, что засветился на видео рядом с девушками, но добавил, что не был организатором акции, а оказался на месте "достаточно случайно".

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Напомним, ранее российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал видео расследования о заместителе премьер-министра РФ Сергее Приходько, который в Норвегии катался на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и женщинами из экскорт-сервиса. Такой отдых оппозиционер назвал взяткой.