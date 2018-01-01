В Пентагоне ответили на заявления Путина о новейшем вооружении

В США прокомментировали слова президента России во время послания Федеральному собранию.

Дана Уайт заявила, что военные США готовы к отражению угроз obzor. press

В Министерстве обороны США заявили о готовности противостоять России в связи с заявлением российского президента Владимира Путина о разработках новейших видов вооружений, которое было частью его речи во время послания Федеральному собранию.

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт констатировала, что в США готовы к усилению вооружения со стороны РФ. Об этом сообщает RT.

"Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", - говорит Уайт.

По словам американского спикера, Пентагон в своих разработках учитывает тенденции наращивания вооружения российской стороной.

"Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание", — сказала Уайт.

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытаний новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.