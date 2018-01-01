Мы не хотим отвечать на заявления России, но вынуждены – Столтенберг

Генсек НАТО прокомментировал слова Путина.

Столтенберг выступил против гонки вооружений REUTERS/Francois Lenoir

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время визита в Ирак заявил, что выступает против гонки вооружений в связи с недавним заявлением президента России Владимира Путина о создании ядерного оружия.

Он подчеркнул, что НАТО не хочет развязывать холодную войну. Об этом сообщает Reuters.

"Мы, конечно, обеспокоены, потому что НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений", - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Россия разработала новое оружие и использовала военную силу в соседней Украине за несколько недель до выборов, которые Путин, очевидно, выиграет. Он отметил, что в связи с этим, НАТО сейчас адаптирует и внедряет сильнейшую оборону со времен холодной войны.

"Мы не хотим отвечать зеркально на действия, но вынуждены, потому что видим более настойчивую Россию", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что Россия нарушила Договор о промежуточных ядерных вооружениях, который США призывают соблюдать.

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытаний новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой. Мировые лидеры высказали обеспокоенность агрессивными заявлениями российского президента.