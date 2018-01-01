"Мы обречены на успех". Первые слова Путина после победы. Видео, фото

Новый президент России выступил на Манежной площади.

Владимир Путин впервые выступил перед публикой после победы на выборах. Фото: Reuters

Новый президент России Владимир Путин появился перед людьми на Манежной площади в Москве, где прошел митинг-концерт названный "Россия. Севастополь. Крым" и посвзщенный годовщине аннекксии Крыма и Севастополя к России и президентским выборам.

Свое выступление Путин начал с благодарностей всем, кто его поддерживал и за него голосовал.

"Спасибо вам большое за результат. Вы - наша общая команда, и я член вашей команды... И все, кто сегодня голосовал - это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что было сделано в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду, надежду людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно. Спасибо что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждет успех - да! Очень важно сохранить это единство, привлечь на свою сторону тех, кто голосовал и за других кандидатов. Нам это единство нужно и для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать локоть каждого гражданина страны. Мы не будем руководствоваться при нашей работе какими-то коньюктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой родины, наших детей. И действуя так мы, безусловно, обречены на успех - да! Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России", - сказал Путин.

После краткого скандирования "Россия-Россия" новый/старый глава государства ретировался. Всего победный спич занял около двух минут.

По данным ЦИК, на момент написания новости обработано 45.03 % протоколов. Среди них 74,6% голосов были отданы за Путина.

Согласно данным ВЦИОМ, Владимир Путин с огромным отрывом опережает остальных соперников по выборам.