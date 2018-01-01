Мы работаем над усилением обороны Украины, чтобы Россия не смогла сделать завоеваний – Волкер

Спецпредставитель США высказал возмущение тем, что российская сторона игнорирует мирные договоренности.

Курт Волкер заявил, что американская сторона намерена усилить оборонную способность Украины УНИАН

Соединенные Штаты Америки намерены препятствовать дальнейшему захвату Россией территорий, поэтому усиливают оборону Украины.

О намерениях продолжать такую международную политику на панельной дискуссии в Центре национальных интересов США заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Тезисы он опубликовал в Twitter.

"Мы работаем над усилением оборонной способности Украины, чтобы Россия не смогла сделать дальнейших территориальных завоеваний", - написал Волкер.

Фото: скрин Twitter/Kurt Volker

В тезисах своего выступления он отметил, что американскую сторону возмущает нарушение Россией договоренностей по мирному урегулированию военных конфликтов.

"Мы разочарованы и разъяренны отсутствием в России прогресса в установлении мира и воплощении в жизнь минских соглашений", - отметил чиновник.

Фото: скрин Twitter/Kurt Volker

Напомним, ранее Волкер акцентировал, что Украине не стоит забывать о Минских соглашениях, поскольку они являются тем механизмом, который, в случае полного выполнения, вернет стране ее территорию.