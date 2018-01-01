Мы работаем над усилением обороны Украины, чтобы Россия не смогла сделать завоеваний – Волкер

Спецпредставитель США высказал возмущение тем, что российская сторона игнорирует мирные договоренности.
О намерениях продолжать такую международную политику на панельной дискуссии в Центре национальных интересов США заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Тезисы он опубликовал в Twitter.
"Мы работаем над усилением оборонной способности Украины, чтобы Россия не смогла сделать дальнейших территориальных завоеваний", - написал Волкер.
В тезисах своего выступления он отметил, что американскую сторону возмущает нарушение Россией договоренностей по мирному урегулированию военных конфликтов.
"Мы разочарованы и разъяренны отсутствием в России прогресса в установлении мира и воплощении в жизнь минских соглашений", - отметил чиновник.
Напомним, ранее Волкер акцентировал, что Украине не стоит забывать о Минских соглашениях, поскольку они являются тем механизмом, который, в случае полного выполнения, вернет стране ее территорию.