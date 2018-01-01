"Мы тебе не позволим". Пенсионеры из "отрядов Путина" грозят Трампу: видео

Пенсионеры РФ выразили недовольство тем, что глава Белого дома подогнал военные корабли к берегам Сирии.

Российские пенсионеры грозят Дональду Трампу Скриншот

Гневное обращение к президенту США Дональду Трампу записали пенсионеры из организации "отряды Путина".

"От имени всего народа России, заявляем тебе, Трамп: мы ненавидим тебя, мы ненавидим твою политику, так как ты ненавидишь свой народ. Ты принимаешь наших перебежчиков, наших изменников родины, ведешь сплетни на весь мир. Дальше так продолжаться не может…", — заявляет одна из активисток в ролике, опубликованном на YouTube.

При этом российские пенсионеры выразили недовольство тем, что глава Белого дома "подогнал военные корабли к берегам Сирии и продолжает убивать народ этой страны".

"Мы тебе этого не позволим. Мы победим. Мы презираем тебя, твою политику и всех собак твоих, которых ты втягиваешь и которые также, как и ты, громят весь мир", — заявила активистка.

Отметим, что в конце обращения члены организации разорвали флаг США.

Напомним, ранее сообщалось, как в России пенсионеры "прогнулись" перед Путиным.