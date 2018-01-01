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"Мы все сделали": Трампа подловили на подмигивании Путину. Видео

Сегодня, 18:30

На кадрах видно, как лидеры стран "зеркалят" друг друга.

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки
Трамп подмигнул Путину на встрече в Хельсинки. Reuters
Американские СМИ подловили главу США Дональда Трампа на подмигивании президенту России Владимиру Путину в начале их встречи в Хельсинки.

На этом акцентировало внимание Sky News. Журналист издания Марк Стоун опубликовал соответствующе видео у себя в Twitter.

На кадрах видно, как лидеры стран "зеркалят" друг друга: сначала по очереди смотрят вниз, потом трогают свои пиджаки, а затем один за другим на мгновение сомкнули ладони и встретились взглядами. Причем на последних кадрах видео видно, как Трамп подмигнул Путину.

В комментариях люди с сарказмом отметили, что это знак: "Мы все сделали, мистер президент!" – написал пользователь Froed Brassiere.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи "тет-а-тет" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что это было неплохое начало для саммита.

Ранее в Белом доме сообщили, о чем Дональд Трамп и Владимир Путин будут разговаривать во время встречи в Хельсинки. Напомним, американский и российский лидеры встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

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Теги:  
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Хельсинки, саммит, договоренности
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