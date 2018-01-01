"Мы все знаем виновного". Глава британского МИД сравнил дело Скрипаля с "Преступлением и наказанием"

Главный дипломат Великобритании показал неплохое знание русской классической литературы.

Обложка одного из многочисленных английский изданий романа YouTube

Руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил дело об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля с легендарным романом "Преступление и наказание" Федора Достоевского.

Соответствующее заявление чиновника обнародовала пресс-служба ведомства.

"В последние дни нам говорили, что Сергей Скрипаль передозировался, что он попытался покончить с собой, и предположительно пытался забрать с собой свою дочь, что покушение на его убийство было местью за предполагаемое отравление Великобританией Ивана Грозного или что мы сделали это, чтобы испортить чемпионат мира. На самом деле министерство иностранных дел насчитало уже 24 таких нелепых выдумки - и поэтому я рад, что 27 стран встали, чтобы сказать, что они больше не будут глотать эту чушь […]. Это скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного - и вопрос только в том, признается ли он или его поймают ", - сказал Джонсон.

Напомним, ранее стало известно общее число российских дипломатов, высылаемых из-за дела Скрипаля. Кроме того, эксперт назвал возможную причину его отравления.