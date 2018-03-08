"Мысли украинских неофашистов". В Госдуме ответили Волкеру на призыв о санкциях за поездки Крым

Курт Волкер транслирует мысли, которые до него высказывали только украинские радикалы, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

В Госдуме ответили Курту Волкеру 112.ua

"Депутат" Госдумы Дмитрий Белик, избранный в аннексированном Россией Севастополе, прокомментировал заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о необходимости вводить санкции за посещение Крыма

"Курт Волкер транслирует мысли, которые до него высказывали только украинские радикалы и неофашисты. Хотя у них общая цель — не допустить, чтобы правда о происходящем в Крыму стала достоянием мировой общественности. Лозунги про "гетто", "ущемление прав людей", "зверства оккупантов" не вяжутся с тем, что видят здесь европейцы или украинцы, посещающие полуостров", — сказал Белик.

Он также отметил, что "запрещать европейцам посещать Крым — это подножка в политике народной дипломатии", пишет Газета.ru.

Напомним, ранее Волкер заявлял о том, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы.