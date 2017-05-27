На 90-м году жизни умер Збигнев Бжезинский — американский друг Украины и враг СССР

Бжезинский — автор ряда исследований в области международных отношений и геополитики.

Збигнев Бжезинский Reuters

В пятницу, 26 мая, на 90 году жизни скончался американский политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский

Об этом со ссылкой на Bloomberg, который цитирует дочь политика, пишет ТСН.

"Советник по национальной безопасности президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер, сообщила его дочь Мика", — говорится в сообщении.

Бжезинский родился в Варшаве в 1928 г. в семье дипломата. Его отец Тадеуш Бжезинский родился в 1896 г. в Золочеве, что на Львовщине. С 1958 г. приобрел гражданство США. В 1977-1981 г. — советник президента США по национальной безопасности в администрации Джимми Картера.

Он выступал за расширение НАТО на восток.

Бжезинский активно способствовал становлению и работе трехсторонней комиссии — форума политических и деловых лидеров Северной Америки, Европы и Японии.

Автор ряда исследований в области международных отношений и геополитики. Также он высказывался в поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее он заявил, что США должны предоставить Украине оружие для защиты вместе с партнерами или даже отдельно.

Он также подчеркнул, что российская армия не готова даже к маленькой войны с Западом. Единственный способ Кремля защитить себя — хвастаться ядерным оружием.