На арене китайского цирка тигр и лев набросились на лошадь, фото и видео

Лошади удалось выжить, у животного незначительные повреждения.

На севере Китая в одном из цирков во время репетиции спектакля львица и тигр набросились на лошадь.

Как сообщают местные СМИ, хищники атаковали лошадь после того, как она внезапно ударила льва.

На видео видно, как лошадь пытается сбросить с себя хищников, бегая кругами по арене, сообщает Daily Mail.

Дрессировщики цирка пытаются помочь животному и бьют хищников кнутами. После непродолжительной борьбы они все же отпускают возможную добычу и возвращаются в свои клетки.

Лошади удалось выжить, у животного незначительные повреждения, говорится в сообщении.

По словам персонала цирка, по замыслу дрессировщиков, хищники должны были ехать верхом на лошади в специальном седле. Однако работников такое поведение хищников не удивило, ведь таковы "законы природы".

"Львы и тигры — дикие животные. Они отличаются от лошадей. Как можно увидеть в документальных фильмах, они едят коров. Это вполне нормально", — рассказал один из работников цирка.

Ранее в Китае свинья накинулась на мясников ради вызволения своего сородича.