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На дне Черного моря водолазы нашли обломки российского Ту-154

Сегодня, 12:42
Ту-154, крушение, Черное море, поиск < >
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Водолазы обнаружили обломки на дне Черного моря в миле от берега на глубине 25 метров.

Ту-154, крушение, Черное море, поиск
Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154. Reuters
Обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ, который рухнул над Чкерным морем, поисковая группа МЧС обнаружила в миле от берега.

Об этом сообщили источники в экстренных службах, пишет ТАСС.

"Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров", — сказал источник.

По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.

Напомним, в России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит.

Ту-154, принадлежавший Минобороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.

На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.

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Россия, Сочи, Адлер, Ту154, крушение, жертвы, погибшие, водолазы, поиск, обломки
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