На дне Черного моря водолазы нашли обломки российского Ту-154

Водолазы обнаружили обломки на дне Черного моря в миле от берега на глубине 25 метров.

Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154. Reuters

Об этом сообщили источники в экстренных службах, пишет ТАСС.

"Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров", — сказал источник.

По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.

Напомним, в России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит.

Ту-154, принадлежавший Минобороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.

На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.