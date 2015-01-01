На дне Черного моря водолазы нашли обломки российского Ту-154

Водолазы обнаружили обломки на дне Черного моря в миле от берега на глубине 25 метров.
Об этом сообщили источники в экстренных службах, пишет ТАСС.
"Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров", — сказал источник.
По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.
Напомним, в России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит.
Ту-154, принадлежавший Минобороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.
На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.