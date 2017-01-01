На дне подводной пещеры найдены уникальные сокровища майя, опубликовано видео

Дайверы наткнулись на самую большую в мире подводную пещеру.

На дне подводной пещеры найдены сокровища Facebook.com

Дайверы обнаружили в Мексике уникальные реликвии майя, которые находятся на дне подводной пещеры в районе острова Юкатан.

Дайверы наткнулись на, возможно, самую большую в мире подводную пещеру. Ее длина может достигать 347 километров.

Пещера была обнаружена случайно, после многих месяцев исследований лабиринтов подводных каналов на полуострове Юкатан.

Пещера затоплена, однако, как предполагают эксперты, несколько тысячелетий назад воды здесь не было. На дне дайверы нашли несколько реликвий майя.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском соборе нашли золотой клад на миллион долларов.