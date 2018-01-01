На Филиппинах на дом упал легкий самолет, названо количество жертв

После падения борта в жилье вспыхнул пожар.
Борт потерпел крушение вскоре после взлета к северу от столицы страны Манилы, пишет ABC News со ссылкой на данные чиновников.
В воздушном судне находились пять человек, никто из них не выжил. Также в результате падения самолета на земле погибли пять человек.
В жилье, на которое упал борт, после крушения произошел пожар, пострадали два человека. Причина крушения пока неизвестна. Свидетели сказали, что воздушное судно перед падением врезалось в дерево и электроопору.
Напомним, 6 марта в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. На борту транспортника находились 39 военнослужащих вооруженных сил РФ, все они погибли. Узнать возможную причину инцидента можно здесь.