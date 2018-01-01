На Филиппинах на дом упал легкий самолет, названо количество жертв

После падения борта в жилье вспыхнул пожар.

На Филиппинах потерпел крушение легкий самолет Reuters

В субботу, 17 марта, на Филиппинах легкомоторный самолет Piper PA-23 Apache упал на дом , погибли десять человек.

Борт потерпел крушение вскоре после взлета к северу от столицы страны Манилы, пишет ABC News со ссылкой на данные чиновников.

В воздушном судне находились пять человек, никто из них не выжил. Также в результате падения самолета на земле погибли пять человек.

В жилье, на которое упал борт, после крушения произошел пожар, пострадали два человека. Причина крушения пока неизвестна. Свидетели сказали, что воздушное судно перед падением врезалось в дерево и электроопору.

Напомним, 6 марта в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. На борту транспортника находились 39 военнослужащих вооруженных сил РФ, все они погибли. Узнать возможную причину инцидента можно здесь.