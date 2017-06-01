На Филиппинах в результате нападения на отель погибли 34 человека

Мужчина ворвался в казино, начал стрелять по игровым автоматам и поджег игровые столы.

Нападение на отель на Филиппинах Reuters

столице Филиппин в результате нападения на отель на курорте Resorts World Manila погибли 34 человека.

Они задохнулись в задымленном здании, которое поджег злоумышленник, заявил начальник полиции Оскар Альбайалде, сообщает CNN.

"Большинство жертв были женщинами, которые были найдены мертвыми в ванной комнате", — сказал полицейский.

Мужчина ворвался в казино, начал стрелять по игровым автоматам и поджег игровые столы перед тем, как убежать. Подозреваемый был найден мертвым в комнате на пятом этаже, он сгорел до неузнаваемости, рядом лежал пулемет и пистолет калибра 0,380, сообщает CNN.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате нападения исламистов на отель в Сомали, погибли 14 человек.