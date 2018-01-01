На фоне живописного пейзажа Амстердама радостный Саакашвили пообещал всем новую революцию

Саакашвили пообещал, что вернется не только в Украину, но и в Грузию.

Саакашвили пообещал покончить с "феодальным правлением в Тбилиси". Скрин с видео на facebook.com/pg/SaakashviliMikheil

В годовщину событий в Аджарии бывший президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал видеообращение на фоне канала в Амстердаме.

На залитой солнцем улице радостный Саакашвили, который ранее рассказал, как и когда он намерен вернуться в Украину, пообещал вернуть Грузию на путь развития и покончить с "феодальным правлением в Тбилиси", как это было сделано в Аджарии.

Видеозапись на грузинском язык Саакашвили опубликовал у себя в Facebook, ее содержание передает портал "Новости-Грузия".

Экс-президент напомнил о проектах, которые в годы его президентства были начаты в Аджарии и остановлены после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" в 2012 году. "Мы справимся со всем этим. Мы завершим феодальное правление в Тбилиси, также как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развитию туризма", — заверил экс-глава Грузии.

Он заявил, что 6 мая стало важно датой в истории не только Аджарии, но и всей Грузии: "6 мая 2004 года в Аджарии завершилось феодальное правление, завершились сепаратистские выступления и был предпринят важнейший шаг к объединению Грузии. Все это сделали сами аджарцы, все это сделал обычный, но очень особенный народ, и я безгранично благодарен вам. Это ваш праздник и праздник всей Грузии".

Ранее сообщалось, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в украинское государство на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

Напомним, 12 февраля в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 числа — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что если Саакашвили откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. После прилета в Польшу бывший грузинский лидер сказал, что станет заниматься политической деятельностью в Европе.

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