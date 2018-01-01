На границу с Донбассом Россия стянула 30 тыс. военных и мощное вооружение

Всего там насчитывается порядка 5 тыс. единиц боевой и специальной техники.

Комплекс "Искандер". Минобороны РФ

13 июня Россия проводит военные учения на границе с украинским Донбассом. В них принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц боевой и специальной техники.

"На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер – М и зенитных ракетных комплексов С-400", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В частности, учения проходят в соседних с Украиной Курской, Воронежской и ряде других областей РФ.

Напомним, 8 июня самолеты Воздушно-космических сил России впервые запустили в аннексированном Крыму ракеты класса "воздух-воздух". Так, что в ходе учений на полигоне Опук были задействованы штурмовики Су-25, истребители Су-27 и Су-30М2, вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

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