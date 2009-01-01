На карты Польши "дорисовали" Львов и Вильнюс

В аэропорту Варшавы развесили карты Польши, в состав которой входят территории Украины, Литвы и Беларуси

Львов и Вильнюс временно появились на картах Польши Gazeta Wyborcza Gazeta Wyborcza. В редакции отметили, что подобные изображения недопустимы, так как именно варшавский аэропорт является первым контактом иностранцев со страной.

Карты появились на первом и втором этажах аэропорта. Ответственный за маркетинг Герберт Войцеховский заявил, что плакаты посвящены восстановлению независимости Польши после 123 лет неволи и являются "образовательным элементом". В 1918 году границы Польши охватывали современные территории Литвы, Беларуси и Украины, поэтому Войцеховский не находит в картах ничего оскорбительного.

В понедельник плакаты находились на стенах, однако сегодня вице-спикер Сената Богдан Борусевич заявил, что их сняли.

"Уже нет и следа ревизионистских плакатов в аэропорту", - сообщил Борусевич. Он также предположил, что после огласки в прессе в аэропорту решили минимизировать скандал и снять карты.

Напомним, что 18 ноября в международном пункте пропуска Шегини польские пограничники не пропустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.