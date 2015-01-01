На Керченской переправе столкнулись два парома

Велика вероятность полной остановки работы переправы 30 декабря.

Утром, 29 декабря, в порту "Кавказ" Керченской переправы столкнулись два парома. Пострадавших в результате инцидента нет, поскольку в момент соприкосновения паромов на борту не было пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Морской дирекции" — компании-оператора переправы, осуществляющей перевозки между Россией и оккупированным Крымом, пишет УНИАН.

"Инцидент произошел около 08:20 мск в порту "Кавказ". При выполнении швартовых операций железнодорожный паром "Анненков" немного задел автопассажирский паром "Елена", вследствие чего "Елена" получила незначительные повреждения", — сказали в пресс-службе.

Также в компании предупреждают о том, что Керченская паромная переправа 29-30 декабря работает в условиях штормового предупреждения.

"Во второй половине 29 декабря и до первой половины 30 декабря с возможностью сохранения до вечера 30 декабря велика вероятность полной остановки работы переправы" — говорится в сообщении.