На Кубани разбился автобус с паломниками: 7 погибших, 20 пострадавших

Автобус с паломниками врезался в грузовик

В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае России в жуткой аварии погибли 7 человек, еще 20 были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по краю, автобус с паломниками врезался в грузовик, пишет "Интерфакс".

"В результате аварии 6 человек погибли на месте, еще 20 пассажиров были доставлены в больницу. В автобусе ехали туристы из Нижнего Новгорода. Детей среди пассажиров не было", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе находилось около 30 человек.

"Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 29 человек. Все пострадавшие доставлены в ЦГБ города Горячий Ключ", — сообщили в пресс-службе.

Позже стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший, в результате общее число жертв возросло до 7.

Краснодарские медики оценивают состояние десяти человек, пострадавших в ДТП с участием грузовика MAN и пассажирского автобуса на трассе М4 "Дон", как тяжелое, пишет ТАСС.

"Двадцать человек были госпитализированы с места ДТП в больницы, из них десять в тяжелом состоянии", — рассказали в пресс-службе Минздрава Краснодарского края

Известно, что автобус с паломниками ехал из Абхазии в Нижний Новгород.

Напомним, 25 сентября в тройном ДТП на Харьковщине пострадали 23 человека, из них 10 детей.

фото: kubnews.ru; видео: Рен.ТВ