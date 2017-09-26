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На Кубани разбился автобус с паломниками: 7 погибших, 20 пострадавших

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Автобус с паломниками врезался в грузовик

Кубань, ДТП, Россия
kubnews.ru
В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае России в жуткой аварии погибли 7 человек, еще 20 были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по краю, автобус с паломниками врезался в грузовик, пишет "Интерфакс".

"В результате аварии 6 человек погибли на месте, еще 20 пассажиров были доставлены в больницу. В автобусе ехали туристы из Нижнего Новгорода. Детей среди пассажиров не было", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе находилось около 30 человек.

"Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 29 человек. Все пострадавшие доставлены в ЦГБ города Горячий Ключ", — сообщили в пресс-службе.

Позже стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший, в результате общее число жертв возросло до 7.

Краснодарские медики оценивают состояние десяти человек, пострадавших в ДТП с участием грузовика MAN и пассажирского автобуса на трассе М4 "Дон", как тяжелое, пишет ТАСС.

 "Двадцать человек были госпитализированы с места ДТП в больницы, из них десять в тяжелом состоянии", — рассказали в пресс-службе Минздрава Краснодарского края

Известно, что автобус с паломниками ехал из Абхазии в Нижний Новгород.

Напомним, 25 сентября в тройном ДТП на Харьковщине пострадали 23 человека, из них 10 детей. 

 фото: kubnews.ru; видео: Рен.ТВ

 

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Кубань, Краснодар, Россия, паломники, автобус, авария, ДТП, жертвы, пострадавшие
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