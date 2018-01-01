На Кубе разбился пассажирский самолет

На борту лайнера могли находиться 107 пассажиров.

На Кубе разбился Boeing 737. ThoughtCo

При взлете в аэропорту Гаваны разбился пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación

Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин. Данных о количестве пассажиров на борту пока нет, уточняет BBC News.

Mirror со ссылкой на местную прессу передает, что на борту лайнера могли находиться 107 пассажиров.

Скрин с YouTube

Напомним, в США транспортник разбился 2 мая во время тренировочного полета. На борту воздушного судна находились девять человек, вероятно, все они погибли. Узнать больше о трагедии можно здесь.

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