На Кубе разбился пассажирский самолет

На борту лайнера могли находиться 107 пассажиров.
Об этом сообщает CNN.
По предварительным данным, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин. Данных о количестве пассажиров на борту пока нет, уточняет BBC News.
Mirror со ссылкой на местную прессу передает, что на борту лайнера могли находиться 107 пассажиров.
Напомним, в США транспортник разбился 2 мая во время тренировочного полета. На борту воздушного судна находились девять человек, вероятно, все они погибли. Узнать больше о трагедии можно здесь.
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