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На лошадях в поисках вареников: Канадская полиция расследует кражу из украинской церкви

Вчера, 15:46

Канадская конная королевская полиция занялась необычным расследованием.

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Канадская конная полиция расследует кражу вареников ladyclub.org
В Канаде конная полиция расследует кражу вареников и другой еды из помещения Украинской католической церкви в городе Канора (провинция Саскачеван). 

Посол Канады в Украине Роман Вашук сообщил об этом в своем микроблоге Twitter. 

"Королевская Канадская конная полиция подтвердила, что ведет расследование кражи вареников из помещений Украинской католической церкви в городе Канора, которое произошло в ночь на 25 января", – написал дипломат.


Кража случилась в ночь с 24 на 25 января. Полиция пока выясняет, действовал злоумышленник самостоятельно или с сообщниками, пользовался автомобилем или пришел пешком.

Это сообщение о расследовании забавного инцидента развеселило украинских пользователей соцсетей. 

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Теги:  
полиция, лошади, вареники, Канада
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