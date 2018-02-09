На лошадях в поисках вареников: Канадская полиция расследует кражу из украинской церкви

Канадская конная королевская полиция занялась необычным расследованием.

Канадская конная полиция расследует кражу вареников ladyclub.org

В Канаде конная полиция расследует кражу вареников и другой еды из помещения Украинской католической церкви в городе Канора (провинция Саскачеван).

Посол Канады в Украине Роман Вашук сообщил об этом в своем микроблоге Twitter.

"Королевская Канадская конная полиция подтвердила, что ведет расследование кражи вареников из помещений Украинской католической церкви в городе Канора, которое произошло в ночь на 25 января", – написал дипломат.

Королівська Канадська Кінна Поліція підтвердила, що розслідує #ВикраденняВареників з приміщень Української Католицької Церкви в місті Канора #Саскачеван протягом ночі 24/25 січня: https://t.co/gcL4VPpwA3 — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 9 February 2018





Кража случилась в ночь с 24 на 25 января. Полиция пока выясняет, действовал злоумышленник самостоятельно или с сообщниками, пользовался автомобилем или пришел пешком.

Это сообщение о расследовании забавного инцидента развеселило украинских пользователей соцсетей.

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