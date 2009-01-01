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На Манхэттене горит гостиница Трампа

Сегодня, 18:31

По предварительным данным, очаг возгорания располагался на 47-м этаже Trump International Hotel

Трамп, отель
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В пятницу, 3 марта, в центре Нью-Йорка пожар в здании гостиницы президента США Дональда Трампа Trump International Hotel, в результате чего пострадал один человек.

Об этом gbitn mignews, ссылаясь на Fox&Friends в аккаунте Twitter.

По предварительным данным, очаг возгорания располагался на 47-м этаже Trump International Hotel, а происшествие произошло рано утром по местному времени.


Служба спасения эвакуировала часть людей из здания. Спустя час пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар.

Также сообщается, что в результате пожара один человек отравился дымом. По данным местных СМИ, пожар произошел в результате технических недочетов при строительстве одного из номеров.

Напомним, в ночном клубе в США произошел мощный пожар.

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Манхэттен, пожар, Trump International Hotel, гостиница, Трамп
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