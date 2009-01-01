На Манхэттене горит гостиница Трампа

По предварительным данным, очаг возгорания располагался на 47-м этаже Trump International Hotel
Об этом gbitn mignews, ссылаясь на Fox&Friends в аккаунте Twitter.
По предварительным данным, очаг возгорания располагался на 47-м этаже Trump International Hotel, а происшествие произошло рано утром по местному времени.
FOX NEWS ALERT: Firefighters battle flames at Trump Hotel in NYC that injured at least one person pic.twitter.com/lqRVVHW3jt— FOX & friends (@foxandfriends) 3 березня 2017 р.
Служба спасения эвакуировала часть людей из здания. Спустя час пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар.
Также сообщается, что в результате пожара один человек отравился дымом. По данным местных СМИ, пожар произошел в результате технических недочетов при строительстве одного из номеров.