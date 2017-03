На Манхэттене горит гостиница Трампа

В пятницу, 3 марта, в центре Нью-Йорка пожар в здании гостиницы президента США Дональда Трампа Trump International Hotel, в результате чего пострадал один человек.

Об этом gbitn mignews, ссылаясь на Fox&Friends в аккаунте Twitter.

По предварительным данным, очаг возгорания располагался на 47-м этаже Trump International Hotel, а происшествие произошло рано утром по местному времени.

FOX NEWS ALERT: Firefighters battle flames at Trump Hotel in NYC that injured at least one person pic.twitter.com/lqRVVHW3jt