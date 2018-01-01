На месте крушения Ан-148 найдено более 400 фрагментов тел

На данный момент обследовано 12 га площади.

Поисковые работы продолжаются. Reuters

В российском Подмосковье на месте крушения самолета Ан-148 спасатели уже обнаружили более 400 фрагментов тел погибших.

"В зоне выполнения поисковых работ обнаружено более 400 фрагментов тел погибших. На данный момент обследовано 12 га площади", — заявили в МЧС России, пишет Интерфакс.

По словам собеседника агентства, работы продолжаются.

Напомним, наиболее вероятными причинами крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, в котором погиб 71 человек, специалисты считают возгорание в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибку пилотирования.

Как известно, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины на борту рухнувшего самолета не было.