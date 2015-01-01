На месте крушения российского Ту-154 обнаружены тела четырех погибших

В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших.

Спасатели на месте поиска разбившегося самолета Reuters

В Черном море на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружили тела четырех погибших.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших", — сообщил источник.

Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии.

На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое пропагандистов Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Также напомним, что ранее в Якутии разбился самолет Ил-18 с военными на борту.