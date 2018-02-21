На наемниках "Вагнера" Трамп намерен продемонстрировать жестокость в отношении России – Bloomberg

В издании утверждают, что президент США размышляет о публичном выступлении.

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность публичного доказательства жесткой позиции США в отношении России на примере разгрома наемников частной военной компании "Вагнера" в Сирии.

О такой позиции американского лидера утверждают источники, приближенные к Белому дому, говорится в материале агентства Bloomberg.

"Администрация Трампа обдумывает возможность подать гибель большого количества российских наемников 7 февраля в боях с силами, поддерживаемыми США, как доказательство жесткой позиции президента по отношению к Кремлю", - цитирует агентство чиновника, знакомого с ситуацией.

По мнению авторов материала, доказательством жесткой позиции Трампа можно считать и высказывание спикера Белого дома Сары Сандерс. На брифинге 20 февраля она подчеркнула, что нынешний президент США настроен в отношении России более решительно, нежели его предшественник Барак Обама.

"Трамп сделал многое, чтобы создать давление на Россию и быть жестким в отношении РФ. На прошлой неделе имел место инцидент, о котором будет сообщено в ближайшие дни, и это еще один способ, с помощью которого нынешний президент проявил жесткость в отношении России", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Источник агентства уверяет, что Трамп обдумывает свое публичное выступление, в котором выскажет позицию о разгроме российских наемников в Сирии во время авиаудара.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информацию одного американского и двух российских чиновников сообщало, что в результате авиаудара по проправительственным силам в Сирии погибло около 200 наемников, среди которых могли быть и россияне.