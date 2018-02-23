На Олимпиаде-2018 обнаженный мужчина выбежал на лед в балетной пачке, фото

На груди у мужчины были написаны слова "Мир + любовь".

На Олимпиаде мужчина выбежал на лед в балетной пачке Фото: TMZ

На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 23 февраля после мужского соревнования на лед выбежал обнаженный мужчина, интимные места которого прикрывала лишь игрушечная обезьянка.

Незнакомец выскочил на лед с трибун, сбросил с себя одежду и продемонстрировал гламурную розовую балетную пачку, сообщает TMZ.

На льду участник перфоманса несколько раз падал, однако поднимался и продолжал свой забавный танец.

"Мир + любовь", - гласила надпись на его обнаженной груди.

Какую цель свое акцией преследовал мужчина – осталось неизвестно.

Фото: TMZ

Фото: TMZ

Напомним, на зимних Олимпийских играх-2018 во время выступления в танцах на льду в начале короткой программы парного катания у французской фигуристки Габриэлы Пападакис расстегнулось платье и оказалась видна обнаженная грудь.