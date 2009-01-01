На озере перевернулись две лодки. В РФ утонули поминавшие друзей люди и спасавшие их полицейские

Компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы поисково-спасательной службы региона.
"Компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей, и в этом году пять человек погрузились в лодку и отплыли от берега. Через некоторое время лодка перевернулась, и люди оказались за бортом. Возможно, причиной послужил сильный ветер и большая волна", — рассказали спасатели.
На помощь тонувшим пришли два сотрудника полиции, которые рыбачили с лодки неподалеку, сообщается на сайте областного ГУ МВД.
"Они подняли пятерых тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу. Однако в условиях сильной волны и перегруза их судно также опрокинулось примерно в двухстах метрах от суши. До берега вплавь удалось добраться лишь двоим пассажирам первой перевернувшейся лодки", — говорится в тексте официального сообщения.
На данный момент найдено тело одной утонувшей, на женщине был спасательный жилет и ее тело прибило к берегу.
Напомним, 18 июня 2016 года в России дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов.
Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.
Фото: chelspasatel.ru.