На параде 9 мая в Москве пройдут маршем бойцы обстреливавшей Мариуполь дивизии - СБУ

Инфомрацию озвучил глава украинской спецслужбы Василий Грицак.

Парад на Красной площади 9 мая 2014 года Reuters

(бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада)

В торжественном военном параде на Красной площади столицы РФ в среду, 9 мая, будут принимать участие военнослужащие 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая осуществляла обстрел Мариуполя из установок залпового огня "Град" в январе 2015-го.

Такую информацию во вторник, 8 мая, обнародовал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга.

"Крайне циничным является то, что по данным, которыми располагает СБУ сегодня, вторая гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада, которая обстреливала Мариуполь, примет участие в параде на Красной площади 9 мая 2018 года", − цитирует его телеканал "112 Украина".

Напомним, ранее в СБУ показали, как Россия заметала следы после обстрелов Мариуполя.

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