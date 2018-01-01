На парламентских выборах в Венгрии победил противник евроинтеграции и сторонник Путина – СМИ

По данным эксзиполов, победу одержала партия премьер-министра страны Виктора Орбана.

Орбан одобряет политику Путина Фото: Википедия

На парламентских выборах, которые состоялись в Венгрии 8 апреля, по предварительным подсчетам, партия премьера Виктора Орбана "Венгерский гражданский союз" получила 69% голосов.

Как сообщает ВВС, в случае официального подтверждения информации, Орбан будет избран главой правительства страны на третий срок подряд.

Нынешний премьер известен, как активный противник наплыва в страну нелегальных мигрантов.

"Миграция похожа на ржавчину, которая медленно, но верно будет разъедать Венгрию", - сказал Орбан на своем последнем перед выборами митинге.

Орбан не скрывает свою позицию относительно прекращения интеграции Венгрии в Европейский союз. С лидерами ЕС он не раз вступал в конфликт, в том числе из-за вопроса о мигрантах. Премьер Венгрии открыто демонстрировал свое одобрение политике президента России Владимира Путина, а также высказывал ему похвалу.

Напомним, в интервью немецкому изданию Орбан заявил, что политика Европейского союза по отношению к Российской Федерации плохая, поскольку она слишком односторонняя. Евросоюз не понимает, что по отношению к РФ нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству.