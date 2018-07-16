На пресс-конференции Путин подарил Трампу мяч с ЧМ-2018

Российский лидер сопроводил свой подарок словами "Теперь мяч на его стороне".

Трамп принял мяч с видимым удовольствием скриншот

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по переговорам с президентом США Дональдом Трампом подарил ему мяч чемпионата мира по футболу, который прошел в России.

Трамп заявил на пресс-конференции о том, что в процессе урегулирования конфликта в Сирии мяч находится на стороне России, и в ответ российский президент совершил довольно неожиданный и символичный ход, передает "Медуза".

"Хочу господину президенту этот мяч передать, теперь мяч на его стороне", — сказал Путин.

Трамп поблагодарил Путина, пообещал отдать этот мяч своему сыну Бэррону и перебросил подарок первой леди США Мелании Трамп, которая мяч не поймала. Кажется.

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Подробнее о ходе и результатах первых полноформатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина читайте в теме "Главреда" "Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: что известно, о чем договорились".

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