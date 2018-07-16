На пресс-конференции Трампа и Путина произошло забавное ЧП

Из зала удалили журналиста, который развернул плакат, потому что приняли его за проникшего на встречу протестующего.

Репортера приняли за протестующего и немедленно удалили из зала фото: bbc.co.uk

На совместной пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по итогам встречи в Хельсинки произошло скорее забавное, чем серьезное чрезвычайное происшествие - сотрудники финских и американских спецслужб вывели мужчину, поднявшего плакат с надписью "Nuclear Weapon Ban Treaty" ("Договор о ядерном разоружении"), с пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа, приняв его за протестующего.

Издание The Guardian опубликовало видеозапись, на которой мужчина на протяжении некоторого времени отказывался добровольно отдать табличку охране и сопротивлялся её требованиям. После этого его силой вынесли из зала.

По словам журналиста ВВС, который присутствовал на пресс-конференции, мужчина представился как репортёр издания The Nation, но не назвал своего имени. Позднее издатель Катрина ван ден Хьювел подтвердила, что задержанный мужчина находился в Хельсинки по редакционному заданию The Nation, а его имя - Сэм Хуссейни.

По данным CNBC, спецслужбисты сочли плакат Хуссейни "зловредным предметом", а многие из присутствующих приняли журналиста за протестующего. Корреспондент NBC добавил, что мужчину увели из-за того, что он "сердито возражал американским журналистам, которые стояли в четырёх рядах от него и вели прямой эфир" с места событий.

Репортеры часто используют плакаты на пресс-конференциях - например, для привлечения внимания к вопросу. К тому же, массовое использование плакатов может само по себе становиться предметом внимания журналистов

Подробнее о ходе и результатах первых полноформатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина читайте в теме "Главреда" "Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: что известно, о чем договорились".

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