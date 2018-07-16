На пресс-конференции Трампа и Путина произошло забавное ЧП

Из зала удалили журналиста, который развернул плакат, потому что приняли его за проникшего на встречу протестующего.
Издание The Guardian опубликовало видеозапись, на которой мужчина на протяжении некоторого времени отказывался добровольно отдать табличку охране и сопротивлялся её требованиям. После этого его силой вынесли из зала.
По словам журналиста ВВС, который присутствовал на пресс-конференции, мужчина представился как репортёр издания The Nation, но не назвал своего имени. Позднее издатель Катрина ван ден Хьювел подтвердила, что задержанный мужчина находился в Хельсинки по редакционному заданию The Nation, а его имя - Сэм Хуссейни.
По данным CNBC, спецслужбисты сочли плакат Хуссейни "зловредным предметом", а многие из присутствующих приняли журналиста за протестующего. Корреспондент NBC добавил, что мужчину увели из-за того, что он "сердито возражал американским журналистам, которые стояли в четырёх рядах от него и вели прямой эфир" с места событий.
Репортеры часто используют плакаты на пресс-конференциях - например, для привлечения внимания к вопросу. К тому же, массовое использование плакатов может само по себе становиться предметом внимания журналистов
Подробнее о ходе и результатах первых полноформатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина читайте в теме "Главреда" "Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: что известно, о чем договорились".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram